Düğün salonu boks ringine döndü! Davetliler nereye kaçacağını şaşırdı

Sakarya’da dün gece Akyazı ve Pamukova ilçelerinde düğünlerde çıkan iki ayrı kavga, cep telefonu kameralarına yansıdı.

Akyazı ilçesi D-140 kara yolu Batakköy Mahallesi’nde bulunan bir düğün salonunda taraflar arasında çıkan tartışma, kısa sürede yerini kavgaya bıraktı. Tarafların birbirlerine girerek yumrukların havada uçuştuğu esnada davetliler ise kaçıştı. O anlar cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi. Yaşanan kavganın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.