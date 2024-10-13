Düğün salonu boks ringine döndü! Davetliler nereye kaçacağını şaşırdı

Sakarya'da dün iki ayrı düğünde yumruklar havada uçuştu.

Düğün salonu boks ringine döndü! Davetliler nereye kaçacağını şaşırdı

’da dün gece Akyazı ve Pamukova ilçelerinde düğünlerde çıkan iki ayrı , cep telefonu kameralarına yansıdı.

Akyazı ilçesi D-140 kara yolu Batakköy Mahallesi’nde bulunan bir düğün salonunda taraflar arasında çıkan tartışma, kısa sürede yerini kavgaya bıraktı. Tarafların birbirlerine girerek yumrukların havada uçuştuğu esnada davetliler ise kaçıştı. O anlar cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi. Yaşanan kavganın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Düğün salonu boks ringine döndü! Davetliler nereye kaçacağını şaşırdı - 1

Öte yandan, bir diğer ise Pamukova Kültür Merkezi’nde düzenlenen düğünün ardından yaşandı. Salondan ayrılan taraflar arasında henüz bilinmeyen bir gerginlik yaşandı. Sokağa taşan tartışma, kameralara yansıdı.

Düğün salonu boks ringine döndü! Davetliler nereye kaçacağını şaşırdı - 2

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