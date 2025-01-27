Düğün salonu çıkışında 2 kişiyi tabancayla yaralayan şüpheli tutuklandı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde düğün salonunda çıkan tartışmanın sokağa taşması sonucu B.D. ve O.Ç.’yi tabancaya ateş ederek yaralayan B.K. tutuklandı.

Düğün salonu çıkışında 2 kişiyi tabancayla yaralayan şüpheli tutuklandı

Olay, dün saat 23.30 sıralarında Dumlupınar Mahallesi Askeriye Sapağı Sokak’taki bir düğün salonunda meydana geldi. salonunda B.K. ile B.D. ve O.Ç. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Sokağa taşan tartışma kavgaya dönüştü.

Yaşanan arbede sırasında B.K. yanında bulunan tabanca ile ateş açtı. B.D. bacağına, O.Ç. ise kasığına isabet eden kurşunla yaralandı. Polis ekipleri tarafından B.K. gözaltına alınırken, olayda kullandığı tabanca da ele geçirildi. Hastaneye kaldırılan B.D. ve O.Ç. tedavi altına alındı.


İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından B.K., bugün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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