Düğün salonu faciasında doktorun eşi de hayatını kaybetti

İzmir'in Menemen ilçesinde kahvaltı etkinliği sonrası düğün salonu çıkışında çöken beton kemerinin altında kalan doktor Mehmet Fatih Baltacı'nın (35) ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan eşi Güler Baltacı da (35) yaşamını yitirdi. Olay sonrası gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Olay 25 Mayıs günü Yahşelli Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda meydana geldi.

İzmir Şehir Hastanesi Çocuk Acil Polikliniği hekimi doktor Mehmet Fatih Baltacı ve eşi Güler Baltacı, çocuklarının eğitim gördüğü anaokulunun kahvaltı etkinliği için düğün salonuna geldi.

DEKORATİF TAŞ KEMER DEVRİLDİ

Etkinlik sonrası düğün salonundan çıkacakları esnada Baltacı çiftinin üzerine düğün salonunun çıkışında bulunan dekoratif taş kemer devrildi.

Baltacı çifti beton yığınlarının arasında kalırken, ihbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Baltacı çifti ambulansla hastaneye kaldırıldı. Mehmet Fatih Baltacı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, eşi Güler Baltacı, İzmir Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Eşinin ardından Güler Baltacı da yapılan tüm müdahalelere rağmen bugün yaşam savaşını kaybetti. Güler Baltacı'nın cansız bedeni de yapılan incelemenin ardından İzmir Adi Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

1 KİŞİ TUTUKLANDI

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında düğün salonu işletmecisi anne baba ve oğlu olmak üzere 3 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden salonu işleten oğul İ.C. tutuklanırken anne N.C. ve baba G.C. adli kontrol kararıyla serbest kaldı.