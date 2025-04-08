Düğün salonu karıştı, kavga sokağa taştı

İstanbul Sultangazi'de düğünde başlayan kavga, sokağa taştı.



Olay, dün saat 22.30 sıralarında Uğur Mumcu Mahallesi'nde bulunan bir düğün salonunda meydana geldi. Düğün sırasında davetliler arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.