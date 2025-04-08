Düğün salonu karıştı, kavga sokağa taştı
Sultangazi'de bir düğün salonunda davetliler arasında çıkan tartışma, sokağa taştı. Tarafların tekme tokat birbirine girdiği kavga, polis tarafından ayrıldı.
İstanbul Sultangazi'de düğünde başlayan kavga, sokağa taştı.
Olay, dün saat 22.30 sıralarında Uğur Mumcu Mahallesi'nde bulunan bir düğün salonunda meydana geldi. Düğün sırasında davetliler arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Bir süre sonra dışarıya taşan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.
Olayın ihbar edilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis, taraflar arasındaki kavgaya müdahale ederek sonlandırdı.
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