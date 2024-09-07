Düğün salonuna dönüş yapan araca motosiklet çarptı: 2 yaralı

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde Göl yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında, yol üzerindeki bir düğün salonuna giriş yapmak isteyen bir otomobile motosiklet yandan çarptı. Kazada motosikletteki 2 kişi ile birlikte araç sürücüsü yaralandı.

Düğün salonuna dönüş yapan araca motosiklet çarptı: 2 yaralı

Kaza saat 21.00 sıralarında Orhangazi’de Göl yolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre E.U.(50) idaresindeki 1 RAT 07 plakalı otomobil, Göl yolu üzerindeki bir düğün salonuna giriş yapmak için dönüş yaptığı esnada aynı yönde gitmekte olan T.S. (22) idaresindeki 16 BJE 339 plakalı motosiklet yandan çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü T.S. ile birlikte arkasında yolcu olarak bulunan 13 yaşındaki kardeşi C.S. yaralandı. Otomobil sürücüsü ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

CAN PAZARI YAŞANDI

Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevkedilen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Motosiklette yaralanan abi kardeş ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesine sevk edildi.

KONSER NEDENİYLE GÖL YOLUNDA AŞIRI YOĞUNLUK OLUŞTU

Kazanın yaşandığı dakikalarda İznik Gölü sahilindeki konser alanında düzenlenen Gazi Fest konseri nedeniyle de yolda aşırı yoğunluk yaşandığı gözlendi. Polis ekipleri kaza bölgesinde geniş güvenlik önlemleri alırken, polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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