Düğün salonunda depreme yakalanan kadın bayıldı

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem kentte paniğe neden oldu. Vatandaşlar kendilerini sokağa atarken, bir düğün salonunda düzenlenen konser sırasında depreme yakalanan bir kadın ise korkarak bayıldı.

Kadına ilk müdahale ise salondaki vatandaşlar tarafıdan yapıldı. Vatandaşların yardımı ile kendine gelen kadın, sakinleştirilmeye çalışıldı.