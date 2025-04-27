Düğün salonunda depreme yakalanan kadın bayıldı

Elazığ’da meydana gelen ve yaklaşık beş saniye süren 4,9 büyüklüğündeki depreme düğün salonunda yakalanan bir kadın bayıldı.

Düğün salonunda depreme yakalanan kadın bayıldı

'ın Sivrice ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

kentte paniğe neden oldu. Vatandaşlar kendilerini sokağa atarken, bir düğün salonunda düzenlenen konser sırasında depreme yakalanan bir kadın ise korkarak bayıldı.

Kadına ilk müdahale ise salondaki vatandaşlar tarafıdan yapıldı. Vatandaşların yardımı ile kendine gelen kadın, sakinleştirilmeye çalışıldı.

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