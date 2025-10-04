Düğün salonunda silahlı saldırı: 4 yaralı

Malatya-Elazığ karayolu üzerinde bulunan bir düğün salonunda bir araya gelen arkadaş grubu arasında gece yarısı henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken, silahla açılan ateş sonucu E.K., S.Ö. ve A.K. bacaklarından, O.Z. ise karın bölgesinden yaralandı.

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

