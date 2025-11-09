Düğün sonrası akraba kavgası: 3 yaralı

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde düğünde başlayan tartışma hastanede bitti.

Olay, ilçeye bağlı Kayabaşı mahallesinde meydana geldi. F.E. ve S.C. ile F.G., N.G. ve Ç.G. arasında bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma büyüdü. Kavgaya dönüşen olayda D.G., N.G. ve Ç.G. darp sonucu yaralandı.

Kavgada kullanılan tabancalardan çıkan mermiler çevredeki otomobillere isabet etti. Olay sonrası kaçan F.E. ve S.C. kısa süre sonra yakalandı.