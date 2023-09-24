Düğün sonrası kavga: Uzman çavuş öldü, 2 kişi de yaralandı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iki farklı düğün salonundan çıkan araçların karıştığı kaza sonrasında çıkan kavgada uzman çavuş kalbinden bıçaklanarak hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.

Düğün sonrası kavga: Uzman çavuş öldü, 2 kişi de yaralandı

İlçeye bağlı Mimsin Mahallesi'nde meydana gelen olayda; birbirlerine yakın olan 2 farklı salonundan çıkan araçlar kaza yaptı.

İddiaya göre kaza sonrası taraflar arasında kavga çıktı. Çıkan kavganın büyümesiyle bıçak ve tabancalar kullanıldı. Kavgada 3 kişi yaralanırken bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri olayın meydana geldiği alanda güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı.

Vücudunun çeşitli yerlerinden bıçak darbesi alan U.D. (26), kaldırıldığı Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diyarbakır'da uzman çavuş olduğu öğrenilen U.D.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak için morga kaldırıldı.

Diğer 2 yaralının ise tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. Polis ekipleri, olaya karışan şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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