Düğün sonunda damadın zor anları: Başına gelmeyen kalmadı

Karabük'te düğün sonrası arkadaşları tarafından başında yumurtalar kırılıp, ketçap ve süt dökülerek una bulanan damat zor anlar yaşadı.

Düğün sonunda damadın zor anları: Başına gelmeyen kalmadı

'te Muhammet Yaşar isimli şahıs dünya evine girdi. Evinin önüne gelindiğinde gelin arabasından inen Yaşar, arkadaşlarının yumurtalı saldırısına uğradı.

Kafasında yumurtalar kırılarak, ketçap sıkılıp, süt döküldükten sonra una bulanan Yaşar, zor anlar yaşadı. Arkadaşların arasında geleneksel olan şakanın ardından Yaşar esprili bir dille, "Ben ektiğimi biçiyorum, suçluyum. Ama ben bu kadar yapmamıştım" dedi.

Düğün sonunda damadın zor anları: Başına gelmeyen kalmadı - 1

Çevredekiler ise o anları şaşkınlıkla ve gülerek izledi.

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