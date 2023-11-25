Düğün sonunda damadın zor anları: Başına gelmeyen kalmadı

Karabük'te Muhammet Yaşar isimli şahıs dünya evine girdi. Evinin önüne gelindiğinde gelin arabasından inen Yaşar, arkadaşlarının yumurtalı saldırısına uğradı.

Kafasında yumurtalar kırılarak, ketçap sıkılıp, süt döküldükten sonra una bulanan Yaşar, zor anlar yaşadı. Arkadaşların arasında geleneksel olan şakanın ardından Yaşar esprili bir dille, "Ben ektiğimi biçiyorum, suçluyum. Ama ben bu kadar yapmamıştım" dedi.