Düğün yemeği 18 kişiyi hastanelik etti

Sakarya’nın Arifiye ilçesinde dün düzenlenen düğünde davetlilere ikram edilen yemekten yiyen 8’I çocuk 18 kişi mide bulantısı, kusma, baş dönmesi ve halsizlik şikayetleriyle hastaneye başvurdu.



Sakarya Sadıka Sabancı Devlet Hastanesi ile Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvuran hastalar, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.



Müşahede altında tutulan hastalar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.