Düğün yemeği 21 kişiyi hastanelik etti

Kütahya'da bir düğün törenine katılan davetlilerden 21'i, ikram edilen yemeği yedikten sonra rahatsızlandı.

Bulantı, kusma ve ishal şikayetiyle Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Kütahya Şehir Hastanesi acil servislerine başvuran davetliler tedaviye alındı.



Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü, gerekli tıbbi müdahalenin yapıldığı hastaların genel durumunun iyi olduğunu açıkladı.