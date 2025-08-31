Düğün yemeği 38 kişiyi hastanelik etti

Afyonkarahisar'da düğünde ikram edilen yemekten zehirlendikleri şüphesiyle 38 kişi hastanelere başvurdu.

'da merkeze bağlı Çayırbağ beldesindeki düğüne katılan davetlilerden bazıları, ikram edilen yemeği yedikten sonra rahatsızlandı.

Hastanelere başvuran 38 kişi tedavi altına alındı.

