Düğün yemeği zehirledi: 30 kişi hastaneye kaldırıldı

Sapanca'da düğün öncesi davetlilere pilav, tavuk ve ayran ikram edildi. Yemek sonrası Sapanca Belediye Düğün Salonu'ndaki törene geçen davetlilerden bazılarında mide bulantısı, kusma, baş dönmesi ve halsizlik şikayetleri başladı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Rahatsızlanan davetlilerin bazıları kendi araçları ile diğerleri ise ambulanslarla Sapanca İlçe Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Zehirlenen vatandaşlardan 10’u Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

