Düğün yemeği zehirledi: 30 kişi hastaneye kaldırıldı

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde düğün evinde yedikleri yemeğin ardından gıda zehirlenmesi belirtileri nedeniyle ambulanslarla hastaneye sevk edilen 30 kişi tedavi altına alındı.

Düğün yemeği zehirledi: 30 kişi hastaneye kaldırıldı

Sapanca'da düğün öncesi davetlilere pilav, tavuk ve ayran ikram edildi. sonrası Sapanca Belediye Salonu'ndaki törene geçen davetlilerden bazılarında mide bulantısı, kusma, baş dönmesi ve halsizlik şikayetleri başladı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Rahatsızlanan davetlilerin bazıları kendi araçları ile diğerleri ise ambulanslarla Sapanca İlçe Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Zehirlenen vatandaşlardan 10’u Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Düğün yemeği zehirledi: 30 kişi hastaneye kaldırıldı - 1

Yedikleri yemekten zehirlendikleri öğrenilen davetliler hastanede tedavi altına alındı. olayının yaşanması nedeniyle düğün sona erdi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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