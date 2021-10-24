Düğün yemeğinden zehirlenen 47 kişi hasteneye kaldırıldı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde bir düğünde verilen yemekten yedikten sonra rahatsızlanan 47 kişi hastanelik oldu.



Alınan bilgiye göre, Kabalar köyü Merkez Mahallesi'nde düzenlenen düğünde dağıtılan tavuk yemeğini yiyen davetlilerden bazıları bir süre sonra rahatsızlandı.



Hastaneye başvuran 47 kişi burada gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.



Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen 47 kişi tedavilerinin ardından taburcu edildi.



Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri de yemekten numune aldı.

