Düğün yemeğine giderken 30 metrelik şarampolden uçtular

Kaza, Yaka Mahallesi Ustalar mevkiinde meydana geldi.



Akrabalarının düğün yemeğine gitmek için yola çıkan S.K.'nın (29) kullandığı araç, plakası henüz belirlenemeyen bir aracın sıkıştırması sonucu sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıktı.



Yaklaşık 30 metrelik şarampole yuvarlanan otmobilde yolcu olarak bulunan Songül Karcı Girgin (41) olay yerinde hayatını kaybetti.



Araç sürücüsü S.K. ile birlikte S.G. (14), S.G. (11), A.G. (10) ve Emir Taha Girgin (2) yaralandı.



Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere sevk edildi.



BEBEK DE HAYATINI KAYBETTİ



Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan ve doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayan 2 yaşındaki Emir Taha Girgin de hayatını kaybetti.



Hastaneye kaldırılan diğer yaralıların ise tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.



Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.