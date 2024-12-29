Düğün yolunda facia: Kazada bir aile yok oldu

Kaza, saat 16.30 sıralarında Denizli'nin Buldan ilçesine bağlı Yenicekent Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Denizli il merkezinden Buldan ilçesine bağlı Kadıköy Mahallesi'ndeki akraba düğününe gitmek üzere yola çılan Ali Küçükuysal (37) yönetimindeki otomobil, Denizli-Manisa karayolu Yenicekent ayrımına yaklaştığında henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Karşı şeride geçen otomobil, Manisa istikametinden Denizli yönüne seyir halinde olan T.T.'nin (59) kullandığı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

ARAÇ HURDAYA DÖNDÜ



Çarpışmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobildeki 3 kişi yola savrulurken, kontrolden çıkan diğer araç ise yolun sağındaki tarlaya uçtu. Kazada sürücü Ali Küçükuysal, eşi Sultan Küçükuysal (33) ve 9 yaşındaki oğlu Celal Küçükuysal ile diğer aracın sürücüsü T.T. ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Ö.T. (78) ile A.T. (59) isimli kadın karalandı. Kazada yaralanan 6 kişi, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Buldan ve Sarayköy'deki hastanelere sevk edildi.