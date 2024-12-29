Düğün yolunda facia: Kazada bir aile yok oldu
Denizli'de akraba düğüne giden aileyi taşıyan otomobil, Buldan ilçesi yakınlarında kontrolden çıkarak karşı şeritten gelen otomobille çarpıştı. Anne, baba ve 9 yaşındaki oğullarının öldüğü kazada, 3 kişi yaralandı.
Kaza, saat 16.30 sıralarında Denizli'nin Buldan ilçesine bağlı Yenicekent Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Denizli il merkezinden Buldan ilçesine bağlı Kadıköy Mahallesi'ndeki akraba düğününe gitmek üzere yola çılan Ali Küçükuysal (37) yönetimindeki otomobil, Denizli-Manisa karayolu Yenicekent ayrımına yaklaştığında henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Karşı şeride geçen otomobil, Manisa istikametinden Denizli yönüne seyir halinde olan T.T.'nin (59) kullandığı otomobille kafa kafaya çarpıştı.
ARAÇ HURDAYA DÖNDÜ
Çarpışmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobildeki 3 kişi yola savrulurken, kontrolden çıkan diğer araç ise yolun sağındaki tarlaya uçtu. Kazada sürücü Ali Küçükuysal, eşi Sultan Küçükuysal (33) ve 9 yaşındaki oğlu Celal Küçükuysal ile diğer aracın sürücüsü T.T. ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Ö.T. (78) ile A.T. (59) isimli kadın karalandı. Kazada yaralanan 6 kişi, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Buldan ve Sarayköy'deki hastanelere sevk edildi.
ANNE, BABA VE OĞULLARI HAYATINI KAYBETTİ
Yaralılardan durumu ağır olan Celal Küçükuysal sevk edildiği Buldan Devlet Hastanesi'nde, anne Sultan Küçükuysal Sarayköy Devlet Hastanesinde, baba Ali Küçükuysak ise Buldan'daki ilk tedavisinin ardından nakil edildiği Denizli Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatlarını kaybetti. Tedavileri süren 3 yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Akraba düğününe giderken bir ailenin yok olduğu kaza nedeniyle Denizli-Manisa karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Polis ve jandarma ekipleri, başka bir kazanın yaşanmaması için gerekli önlemleri alırken, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından karayolu yeniden ulaşıma açıldı. Aslen Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinden olan ve Denizli il merkezinde yaşayan Ali Küçükuysal'ın, eşinin kuzeninin düğününe gitmek için ailesiyle birlikte yola çıktığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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