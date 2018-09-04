Ordu Fatsa'dan İstanbul yönüne giden Selahattin Kabacık (50) idaresindeki hafif ticari araç, Ankara-Samsun Karayolu Yenice mevkisinde takla atarak refüje düştü.
Gülizar Kabacık (38) kaza yerinde hayatını kaybetti, sürücü ile Selcan (18), Ayyüce (20), Aycan (19) ve Arda Kabacık (2) yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Havza Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Buradaki müdahalenin ardından durumları ağır olan Arda ve Aycan Kabacık, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.
Gülizar Kabacık’ın cenazesi Havza Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazanın, ailenin İstanbul'daki yakınlarının düğününe giderken meydana geldiği öğrenildi.
Düğün yolunda feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı
Anadolu AjansıTürkiye
Samsun Havza'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i çocuk 5 kişi yaralandı. Kazanın, ailenin İstanbul'daki yakınlarının düğününe giderken meydana geldiği öğrenildi.
Ordu Fatsa'dan İstanbul yönüne giden Selahattin Kabacık (50) idaresindeki hafif ticari araç, Ankara-Samsun Karayolu Yenice mevkisinde takla atarak refüje düştü.