Ordu Fatsa'dan İstanbul yönüne giden Selahattin Kabacık (50) idaresindeki hafif ticari araç, Ankara-Samsun karayolu Yenice mevkisinde takla atarak refüje düştü.
Gülizar Kabacık (38) kaza yerinde hayatını kaybetti, sürücü ile Selcan (18), Ayyüce(20), Aycan (19) ve Arda Kabacık (2) yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Havza Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Buradaki müdahalenin ardından durumları ağır olan Arda ve Aycan Kabacık, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.
Arda Kabacık, hastanede yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Gülizar Kabacık ile oğlu Arda Kabacık'ın cenazesi Ordu'nun Fatsa ilçesine gönderilecek.
Kazanın, ailenin İstanbul'daki yakınlarının düğününe giderken meydana geldiği öğrenildi.