Düğün yolunda feci kaza: Anne ve baba öldü, 1'i bebek 2 yaralı

İzmir'in Bornova ilçesinde gece yarısı iki otomobilin çarpıştı. Anne ve baba hayatını kaybetti, 1'i bebek 2 kişi yaralandı.

Kaza Ankara Asfaltı Caddesi'nde meydana geldi. E.E. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Ambarlı Kavşağı yakınlarında refüje çarptı.

Savrulan araç, daha sonra karşı şeritte ilerleyen Haydar Aslan'ın kullandığı otomobile ve bariyere çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

5 AYLIK BEBEKLERİ YARALI

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, sürücü Haydar Aslan (30) ve arka koltukta oturan eşi Ecemnur Deniz Aslan'ın (30) hayatını kaybettiği belirlendi.

Aslan çiftinin 5 aylık bebekleri V.E. Aslan ile sürücü E.E, itfaiye ekiplerince araçlardan çıkarıldı.

Bebek, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, E.E. ise Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Daha sonra İzmir Şehir Hastanesine sevk edilen E.E'nin hayati tehlikesinin bulunduğu açıklandı.

KARDEŞİNİN DÜĞÜNÜNE GİDİYORDU

Yaşamını yitiren Haydar Aslan'ın Menderes İlçe Jandarma Komutanlığı'nda trafik jandarması olarak görev yaptığı, kız kardeşinin düğünü için izin alarak ailesi ile birlikte Kırşehir'e gittiği öğrenildi.

Haydar Aslan ve eşi Ecemnur Aslan'ın cenazeleri, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.