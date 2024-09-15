Düğün yolunda feci kaza: Aynı aileden 3 ölü

Antalya'da düğüne giden ailenin otomobili su tankerine çarptı. Kazada otomobildeki 1'i bebek 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Düğün yolunda feci kaza: Aynı aileden 3 ölü

'da Ahmet Özkan Durak idaresindeki otomobil, Kuzey Çevre Yolu'nda gece yol kenarındaki ağaçları sulayan plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen su tankerine arkadan çarptı.

Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, şoför Ahmet Özkan Durak ile araçta bulunan Münise Durak ve sekiz aylık bebeği Gökçe Durak'ın yaşamlarını yitirdiğini belirledi.

Düğün yolunda feci kaza: Aynı aileden 3 ölü - 1

Kazada yaralanan otomobildeki 2 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Ailenin, Kütahya'daki akrabalarının düğününe gitmek için yola çıktığı öğrenildi.

Adli Tıp Kurumu morguna getirilen cenazeler, işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.

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