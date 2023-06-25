Düğün yolunda feci kaza: Yanan araçta can verdiler: 3 ölü

Korkunç kaza Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesinde meydana geldi. İki aracın çarpışmasının ardından yanan otomobilde aynı aileden 3 kişi can verdi.

Düğün yolunda feci kaza: Yanan araçta can verdiler: 3 ölü

Yakınlarının düğünü için Merzifon’dan Gümüşhacıköy’e doğru yola çıkan Zafer Oktay’ın kullandığı otomobil, Akörüne kavşağı mevkiinde arızalandı. Arkadan gelen Sami E. yönetimindeki otomobil arızalanan otomobile çarptı.

Düğün yolunda feci kaza: Yanan araçta can verdiler: 3 ölü - 1

Çarpışma sonrası meydana gelen otomobildeki Zafer Oktay, yolcular Elif Oktay ve Sultan Oktay yanarak can verdi. Yaralanan diğer aracın sürücüsü ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yanan araç itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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