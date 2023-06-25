Düğün yolunda feci kaza: Yanan araçta can verdiler: 3 ölü

Çarpışma sonrası yangın meydana gelen otomobildeki Zafer Oktay, yolcular Elif Oktay ve Sultan Oktay yanarak can verdi. Yaralanan diğer aracın sürücüsü ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yanan araç itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.