Düğün yolunda kaza: 2'si ağır 6 yaralı

Aksaray'ın Sarıyahşi ilçesinden Adana'ya, yakınlarının düğününe giden Davut Özdemir (34) yönetimindeki otomobil; iddiaya göre, sürücüsünün bir anlık dalgınlığı sonucu kontrolden çıkıp şarampole yuvarlandı.

Kaza, Aksaray-Adana Karayolu'nun 24’üncü kilometresinde saat 08.00 sıralarında meydana geldi.

Sürücü Davut Özdemir ile Sultan Özdemir (69), Nusret Özdemir (27), Miraç Özdemir (6), Ömer Asaf Özdemir (4) ile Behçet Duygucu (64) yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Sultan Özdemir ile Nusret Özdemir’in durumlarının ağır olduğu öğrenildi.