Düğünde alacak verecek kavgası: Bir kişi bıçaklandı

Aydın'da bir düğünde alacak verecek meselesinden kavga çıktı. Olayda bir kişiyi bıçaklayan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Düğünde alacak verecek kavgası: Bir kişi bıçaklandı

'ın Efeler ilçesi Kuyucular Mahallesi'ndeki bir düğünde ortalık karıştı.

Düğüne katılan K.Ö. (22) ile M.S.G. (20) ve M.Y. (20) arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıktı.

Kısa sürede büyüyen kavgada M.S.G ve M.Y., tartıştığı K.Ö.'yü bacağından ve göğsünden bıçakladı.

Kanlar içinde yere yığılan K.Ö., ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan K.Ö.'nün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olay yerinden kaçan iki şüphelinin bulunması için jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Kısa sürede saklandıkları yerde yakalanan iki şüpheli, gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Göstermelik yangın merdivenleri: Ne girişi var ne çıkışı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...