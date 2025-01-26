Düğünde alacak verecek kavgası: Bir kişi bıçaklandı

Aydın'ın Efeler ilçesi Kuyucular Mahallesi'ndeki bir düğünde ortalık karıştı.



Düğüne katılan K.Ö. (22) ile M.S.G. (20) ve M.Y. (20) arasında alacak verecek meselesi yüzünden kavga çıktı.



Kısa sürede büyüyen kavgada M.S.G ve M.Y., tartıştığı K.Ö.'yü bacağından ve göğsünden bıçakladı.



Kanlar içinde yere yığılan K.Ö., ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan K.Ö.'nün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.



Olay yerinden kaçan iki şüphelinin bulunması için jandarma ekipleri çalışma başlattı.



Kısa sürede saklandıkları yerde yakalanan iki şüpheli, gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.