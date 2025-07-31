Düğünde ateş açıp sosyal medyadan paylaştılar

Sinop'ta, bir düğün merasiminde silahla havaya ateş açıldı.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, merkeze bağlı Kabalı köyünde bir düğün merasimine katılan iki kişi, üzerlerinde bulunan tabanca ve av tüfeği ile havaya ateş etti.



Havaya ateş ettikleri anları sosyal medya hesaplarından paylaşmaları üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

GÖZALTINA ALINDILAR



Görüntüleri inceleyen ekipler, şüphelilere ait adreslere düzenledikleri operasyonda iki ruhsatsız tabanca, bir av tüfeği ve çok sayıda fişek ele geçirdi.



Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.