Düğünde ateş açıp sosyal medyadan paylaştılar
Sinop'ta düzenlenen düğünde hava ateş açan iki kişi gözaltına alındı.
Sinop'ta, bir düğün merasiminde silahla havaya ateş açıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, merkeze bağlı Kabalı köyünde bir düğün merasimine katılan iki kişi, üzerlerinde bulunan tabanca ve av tüfeği ile havaya ateş etti.
Havaya ateş ettikleri anları sosyal medya hesaplarından paylaşmaları üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.
GÖZALTINA ALINDILAR
Görüntüleri inceleyen ekipler, şüphelilere ait adreslere düzenledikleri operasyonda iki ruhsatsız tabanca, bir av tüfeği ve çok sayıda fişek ele geçirdi.
Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
❌DÜĞÜNLERDE SİLAHLA ATEŞ AÇANLARA GEÇİT YOK❗️— T.C. Sinop Valiliği (@TCSinopValiligi) July 30, 2025
📌Sinop İl Jandarma Komutanlığımız tarafından, düğünlerde silahla havaya ateş eden şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında;
📍Merkez İlçe Kabalı Köyü’nde gerçekleştirilen bir düğün merasiminde;
📌 2️⃣ şahsın tabancayla… pic.twitter.com/vF3GMq7oS1
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