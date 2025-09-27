Düğünde ateş alan silah 20 yaşındaki gence isabet etti

Olay, merkez Akdeniz İlçesi Şevket Sümer Mahallesi 5966 sokaktaki 3 katlı bir apartmanın damında meydana geldi. İddiaya göre, düğüne gelen bazı kişiler silahlarla ateş etmek için çatıya çıktı. Şahısların ateş ettiği sırada çatıda bulunan Yakup Sarıca bir tabancadan çıkan kurşunla sırtından vuruldu.

Yaralanan Sarıca, orada bulunanlar tarafından şehir hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaralı genç kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bölgeye sevk edilen polis ekipleri şüphelinin belirlenmesi için çalışma başlatırken, çok sayıda boş kovan bulunduğu öğrenildi.

Adli tıpta yapılan otopsi sonrasında Hz. Ali Camii'ye getirilen gencin naaşı, kılınan namazın ardından Güneykent Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.