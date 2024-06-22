Düğünde atılan havai fişek, arazide yangın çıkardı

Kent merkezinde bir düğün salonunda akşam saatlerinde yapılan düğünde, gelin ve damadın çıkışı sırasında havai fişek atıldı.

Atılan havai fişekler, salonun yan tarafındaki kuru otlarla kaplı araziye düştü. Otların tutuşmasıyla yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.