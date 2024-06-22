Düğünde atılan havai fişek, arazide yangın çıkardı

Tokat'ta bir düğün sırasında atılan havai fişek, araziye düşerek yangına neden oldu.

Düğünde atılan havai fişek, arazide yangın çıkardı

Kent merkezinde bir salonunda akşam saatlerinde yapılan düğünde, gelin ve damadın çıkışı sırasında havai fişek atıldı.

Atılan havai fişekler, salonun yan tarafındaki kuru otlarla kaplı araziye düştü. Otların tutuşmasıyla çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Düğünde atılan havai fişek, arazide yangın çıkardı - 1

Gelen ekiplerin müdahalesiyle , yarım saatte kontrol altına alınarak söndürüldü. Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.

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