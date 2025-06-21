Düğünde atılan havai fişek, buğday tarlasını yaktı
Tekirdağ'da açık havada yapılan düğünde atılan fişek nedeniyle buğday tarlasında yangın çıktı.
Tekirdağ'da gece saatlerinde Süleymanpaşa ilçesine bağlı Altınova Mahallesi’nde açık havada düğün töreni sırasında havai fişekler atıldı. Atılan havai fişeğin yakındaki ekili buğday tarlasına düşmesi üzerine yangın çıktı.
Yangının rüzgarın da etkisiyle büyümesi üzerine ihbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaklaşık 15 dönüm ekili buğday tarlası zarar gördü.
Polis, yangının ardından düğün salonuna giderek olayla ilgili tutanak tutup, inceleme başlattı.
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