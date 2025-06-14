Düğünde atılan havai fişekler yangın çıkardı
İstanbul'da düğün sırasında atılan havai fişekler site bahçesinde yangın çıkardı. Alevleri itfaiye ekipleri söndürdü.
İstanbul Avcılar'da bir düğün sırasında atılan havai fişekler nedeniyle yangın çıktı.
Olay akşam saatlerinde Tahtakale Mahallesi Petunya Sokak'taki sitenin bahçesinde meydana geldi.
İddiaya göre sitedeki düğünde atılan havai fişekler nedeniyle parktaki ağaçlar alev aldı.
Yangına müdahale eden çalışanlar başarılı olamayınca itfaiye ekiplerine haber verildi.
Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri alevleri kısa sürede söndürdü.
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