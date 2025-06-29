Düğünde atılan havai fişekler yangın çıkardı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde havai fişekler yangına neden oldu.

Mudanya Yolu Caddesi Çağrışan mevkisindeki otluk alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alınıp söndürüldü.



Bölgedeki düğün salonu tedbir amaçlı tahliye edildi.



"FACİAYA DÖNÜŞEBİLİRDİ"

Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, vatandaşların sıcak havalarda daha fazla dikkatli olmalarını tavsiye etti.

İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangının kontrol altına alınıp söndürüldüğünü ifade eden Dalgıç, "Havai fişek sonucunda çıkan bir yangın vardı.

İtfaiye ekiplerimiz hızlı bir şekilde müdahale ettiler buna ama bu tür sorumsuz davranışlardan kaçınmamız gerekir.

Bu kadar sıcak ve rüzgarlı günlerde çok büyük bir faciaya dönüşebilirdi.

Burada yerleşim alanı, ağaçlar, kuru otlar var. Bu konuda bilinçli olmak gerekiyor." diye konuştu.