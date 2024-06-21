Düğünde atılan silahla bir çocuk sırtından yaralandı

Karabük'ün Eflani ilçesinde bir düğünde atılan silahtan çıkan saçma 15 yaşındaki bir çocuğun beline isabet ederek yaralandı.

Düğünde atılan silahla bir çocuk sırtından yaralandı

Eflani ilçesine bağlı Saçak köyünde meydana geldi. Köyde düzenlenen düğün sırasında Kemal A. (57) isimli şahıs, ruhsatsız tabancası ile ateş ettiği sırada çıkan saçmalar 15 yaşındaki Muhammet D. isimli çocuğa isabet etti.

Çocuk yakınları tarafından önce Eflani Entegre Devlet Hastanesine ardından ise ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Burada yapılan müdahale ise saçmaları vücudundan çıkarılan çocuğun hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.

Öte yandan düğünde silahı ateşleyen ve çocuğun yaralanmasına sebep olan Kemal A. isimli şahıs ise hastaneye gelen jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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