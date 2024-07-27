Düğünde belindeki silah kazara ateş aldı: 1 ölü, 1 yaralı

Adıyaman’ın Besni ilçesinde bir düğün töreninde belindeki silah kazara ateş alan bir kişi öldü, bir kişi ise yaralandı.

Düğünde belindeki silah kazara ateş aldı: 1 ölü, 1 yaralı

’ın Besni ilçesinde Aktepe köyündeki bir töreninde Reşo Gürsoy’un belindeki tabanca kazara ateş aldı.

Tabancadan çıkan mermiler Reşo Gürsoy ile düğün alanında bulunan Vakkas Eryalçın’a isabet etti. Yaralanan Gürsoy ve Eryalçın, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılarak Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan yaralılardan Reşo Gürsoy, yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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