Düğünde çıkan tartışma kanlı bitti: 1 yaralı

Konya'da düğünde çıkan tartışmada bir kişi tüfekle bacağından vurularak yaralandı.

Düğünde çıkan tartışma kanlı bitti: 1 yaralı

Merkez Selçuklu ilçesi Sancak Mahallesi Taner Sokak’ta bir düğüne katılan iki grup arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda kimliği belirsiz bir kişi aracından aldığı tüfek ateş etmesi sonucu A.Y’yi bacağından vurdu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı daha sonra ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinden kaçan şüpheli şahıslara ait otomobil ise Veysel Karani Caddesi üzerinde terk edilmiş halde bulundu.

Polis, kavgaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatırken, olayla ilgili tahkikat sürüyor.

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