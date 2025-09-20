Düğünde çıkan tartışma kanlı bitti: 2 yaralı

Adana'da düğünde çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Bir kişi bıçaklandı, bir diğer kişi başına aldığı darbelerle yaralandı.

'nın Kozan ilçesinde iddiaya göre sırasında taraflar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.

Kavgada, İlhan Can A. bıçaklanarak, Ahmet Can A. ise başına aldığı darbelerle yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedavilerinin ardından taburcu edilen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Jandarma, olaya karışan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

