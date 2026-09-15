NTV

Düğünde damada altın yerine av köpeği yavrusu taktı

15.09.2026 14:12

Düğünde damada altın yerine av köpeği yavrusu taktı
IHA

Damat, düğün hediyesi olan köpek yavrusuyla fotoğraf çektirdi.

İHA
Google'da NTV'yi tercih et

Trabzon’da damadın arkadaşı, düğün için Manisa’dan getirdiği av köpeği yavrusunu takı olarak hediye etti. Sıra dışı hediye gelin ve damadı şaşırttı.

Trabzon’da Ekrem Yılmaz ile Merve Gülali’nin düğününde damada takılan sıra dışı hediye davetlilerin ilgisini çekti. 

 

Damadın arkadaşı Veysel Erguvan, Manisa’dan getirdiği av köpeği yavrusunu düğünde takı olarak hediye etti.

 

Geçtiğimiz pazar günü düzenlenen düğünde köpek yavrusunu karşılarında gören gelin ve damat, hediye karşısında şaşkınlık yaşadı.

Düğünde damada hediye edilen av köpeği yavrusu.

Çift, kısa süre sonra yavru köpeği mutlulukla benimsedi.

 

Düğünün ilgi odağı haline gelen köpek yavrusuna özellikle çocuklar yoğun ilgi gösterdi.

 

Gelin Merve Gülali ile damat Ekrem Yılmaz da yavru köpekle fotoğraf çektirdi.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun
Google Play
App Store
App Gallery