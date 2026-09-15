Düğünde damada altın yerine av köpeği yavrusu taktı
15.09.2026 14:12
Damat, düğün hediyesi olan köpek yavrusuyla fotoğraf çektirdi.
Trabzon’da damadın arkadaşı, düğün için Manisa’dan getirdiği av köpeği yavrusunu takı olarak hediye etti. Sıra dışı hediye gelin ve damadı şaşırttı.
Trabzon’da Ekrem Yılmaz ile Merve Gülali’nin düğününde damada takılan sıra dışı hediye davetlilerin ilgisini çekti.
Damadın arkadaşı Veysel Erguvan, Manisa’dan getirdiği av köpeği yavrusunu düğünde takı olarak hediye etti.
Geçtiğimiz pazar günü düzenlenen düğünde köpek yavrusunu karşılarında gören gelin ve damat, hediye karşısında şaşkınlık yaşadı.
Çift, kısa süre sonra yavru köpeği mutlulukla benimsedi.
Düğünün ilgi odağı haline gelen köpek yavrusuna özellikle çocuklar yoğun ilgi gösterdi.
Gelin Merve Gülali ile damat Ekrem Yılmaz da yavru köpekle fotoğraf çektirdi.