Düğünde halay çekerken kalp krizi geçirip öldü

Mardin'in Kızıltepe'de davetli olduğu düğünde halay çekerken kalp krizi geçiren 35 yaşındakki Bekir Elçi hayatını kaybetti.

Düğünde halay çekerken kalp krizi geçirip öldü

Olay dün akşam ilçe merkezindeki salonunda yaşandı. Davetli olarak bir düğüne giden 5 çocuk babası Bekir Elçi, halay çektiği sırada fenalaşarak yere yığıldı. İlçedeki bir özel hastaneye kaldırılan Elçi, hayatını kaybetti. Elçi'nin sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Elçi'nin cenazesi Artuklu ilçesine bağlı kırsal Yaylacık Mahallesi’nde toprağa verildi.

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