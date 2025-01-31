Düğünde halay çekerken kalp krizi geçirip öldü

Olay dün akşam ilçe merkezindeki düğün salonunda yaşandı. Davetli olarak bir düğüne giden 5 çocuk babası Bekir Elçi, halay çektiği sırada fenalaşarak yere yığıldı. İlçedeki bir özel hastaneye kaldırılan Elçi, hayatını kaybetti. Elçi'nin kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Elçi'nin cenazesi Artuklu ilçesine bağlı kırsal Yaylacık Mahallesi’nde toprağa verildi.