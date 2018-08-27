İzmir Bayındır'da Halim Y. ile Şanlıurfalı eşi için Kızıloba Mahallesi'nde bir okulun bahçesinde düğün düzenlendi.
İddiaya göre, gelin tarafının halay çekmek için orkestradan istedikleri müziklerin çalınmaması üzerine damat ve gelinin yakınları arasında tartışma yaşandı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 2'si ağır 16 kişi yaralandı.
Bayındır Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan C.C. (32) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine, E.M. (45) ise Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin müdahale ettiği olaya ilişkin Bayındır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.
Düğünde halay çekme kavgası: 16 yaralı
Anadolu AjansıTürkiye
İzmir'in Bayındır ilçesindeki bir düğünde halay çekme nedeniyle çıkan kavgada 2'si ağır 16 kişi yaralandı.
İzmir Bayındır'da Halim Y. ile Şanlıurfalı eşi için Kızıloba Mahallesi'nde bir okulun bahçesinde düğün düzenlendi.