Düğünde havai fişek paniği: Kalabalığın ortasında patladı

İsmetpaşa Mahallesi’nde düzenlenen bir düğün töreninde, eğlence sırasında atılan havai fişeklerden bazıları yön değiştirerek davetlilerin bulunduğu alanda patladı.

Patlamayla birlikte düğün alanında kısa süreli panik yaşanırken, bir kişi ezilme tehlikesi geçirdi.



O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.



Olayda yaralanan olmazken, çevredekiler duruma müdahale etti.