Düğünde havaya açılan ateş can aldı

Giresun'un Eynesil ilçesine bağlı Ören beldesi Tamyanı Mahallesi'nde Bilal Yetim (62), oğlu Rıdvan'ın düğünü sırasında havaya rastgele açılan ateş sonucu kafasına isabet eden mermi ile ağır yaralandı.

Aynı silahtan çıktığı düşünülen mermilerden biri de Hüseyin Ölçücü'ye (58) isabet etti. Eynesil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Hüseyin Ölçücü, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Durumu kritik olan Bilal Yetim ise önce Vakfıkebir Devlet Hastanesi'ne, ardından Trabzon Tıp Fakültesi'ne sevk edildi.

Olay sonrası geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. Olay yerinde bulunan bir kişinin emniyet güçlerine teslim olduğu bildirildi. Olayın kazara meydana geldiği belirtilirken, hayatını kaybeden Hüseyin Ölçücü ve ağır yaralanan Bilal Yetim'in akraba oldukları öğrenildi.