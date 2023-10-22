Düğünde havaya ateş açan magandayı arkadaşı uyardı

Olay, dün saat 22.00 sıralarında kırsal Kurşunlu Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta düzenlenen düğünde, oyun oynandığı sırada bir kişi, tabancayla havaya peş peşe ateş etti.

Yanına gelen arkadaşının uyarısıyla tabancayı beline saklayan kişi, oyun oynamaya devam etti. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

