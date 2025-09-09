Düğünde havaya ateş açıldı, bir kişi vuruldu
Kastamonu'da bir kişi düğünde havaya ateş açılması sonucu yaralandı. Jandarma olayla ilgili olarak sekiz kişiyi gözaltına aldı.
Olay, 28 Ağustos günü merkeze bağlı Gölköy'de meydana geldi.
Düğün sırasında tabancayla havaya açılan ateşle E.A. yaralandı.
İhbar üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
E.A., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
SEKİZ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından olaya ilişkin geniş çaplı inceleme başlatıldı.
Yapılan çalışmada, sekiz şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramada 10 tabanca ele geçirildi.
