Düğünde havaya ateş açıldı, bir kişi vuruldu

Kastamonu'da bir kişi düğünde havaya ateş açılması sonucu yaralandı. Jandarma olayla ilgili olarak sekiz kişiyi gözaltına aldı.

'da düğünde havaya ateş açıldı, bir kişi yaralandı.

Olay, 28 Ağustos günü merkeze bağlı Gölköy'de meydana geldi.

sırasında tabancayla havaya açılan ateşle E.A. yaralandı.

İhbar üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

E.A., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

SEKİZ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından olaya ilişkin geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Yapılan çalışmada, sekiz şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramada 10 tabanca ele geçirildi.

