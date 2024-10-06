Düğünde havaya ateş açıldı: Bir kişi yaralandı

Çorum'un Mecitözü ilçesinin merkezindeki bir düğünde havaya tabancayla ateş edilmesi sonucu mermilerden biri 50 yaşındaki Muharrem T'nin bacağına isabet etti.



İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Yaralanan Muharrem T, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



Polis, havaya ateş eden kişinin belirlenmesi için çalışma başlattı.