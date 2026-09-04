Düğünde havaya ateş açtı, tutuklandı
04.09.2026 04:31
Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte düzenlenen bir düğünde havaya ateş açılması üzerine harekete geçti.
Afyonkarahisar Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, düğünde görevli sivil ekiplerin takibi sonucu şüpheli S.Y. yakalandı. Yapılan aramada ruhsatsız tabanca ve 6 boş kovan ele geçirildi.
S.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece "6136 sayılı Kanun'a muhalefet etmek ve genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak" suçlarından tutuklandı.