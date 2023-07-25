Düğünde “içki verilmedi” kavgası | Ağabey ve kardeşi konvoya ateş açtı

Uğurcan Ş. ve ağabeyi Erkan Ş., 22 Temmuz günü Atakum ilçesindeki İncesu Mahallesi’nde akrabalarının düğününe gitti.



Düğünde iddiaya göre iki kardeş ile burada kendilerine içki vermediklerini öne sürdükleri akrabaları arasında tartışma çıktı.



Tartışma arbedeye dönüştü, kardeşler dövüldü.



İki kardeş, düğün bitmeden İlkadım ilçesi Kadifekale Mahallesi’ndeki evlerine gitti.



Akrabalarının düğün bittikten sonra mahalleye geldiklerini öğrenen Uğurcan Ş. ile Erkan Ş., tüfek ve tabancayla bekleyip, konvoya rastgele ateş açtı.



Konvoyda bulunan akrabaları Naim Y. (60) başından, Gülay Y. (50) ise sırtından yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülerek tedaviye alındı.



Olayla ilgili çalışma başlatan polis, 2 şüpheliyi dün yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.