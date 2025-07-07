Düğünde iki taraf arasında "oyun" kavgası: 25 gözaltı

Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde bulunan Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'ndeki düğün sırasında damat ve gelin tarafı arasında oyun havası tartışması çıktı.

İddiaya göre, taraflar arasında "Siz oynadınız, şimdi sıra bizdeydi", "Hep siz mi oynayacaksınız?" şeklinde karşılıklı sözler sarf edildi. Müziğin kesilmesiyle birlikte tansiyon iyice yükseldi ve sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Tarafların birbirine girdiği olayda 2 kişi bıçaklanarak, 3 kişi ise darp edilerek yaralandı.