Düğünde kan aktı. 1 ölü, 6 yaralı

Osmaniye Fakıuşağı Mahallesi'ndeki düğün salonunda akşam saatlerinde düzenlenen düğün töreninde iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Olay düğün salonunun dışına taştı. Henüz kimin kullandığı belirlenemeyen tüfekle açılan ateş sonucu 7 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 22 yaşındaki Hüseyin Gönül müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis, olaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.