Düğünde kan aktı. 1 ölü, 6 yaralı
06.07.2026 03:19
Osmaniye'de düğün salonunda iki grup arasında çıkan ve salonun dışına taşan kavgada tüfekle vurulan 22 yaşındaki genç hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
Osmaniye Fakıuşağı Mahallesi'ndeki düğün salonunda akşam saatlerinde düzenlenen düğün töreninde iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
Olay düğün salonunun dışına taştı. Henüz kimin kullandığı belirlenemeyen tüfekle açılan ateş sonucu 7 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 22 yaşındaki Hüseyin Gönül müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis, olaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.