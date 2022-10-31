Düğünde karşılaştığı yeğenine kurşun yağdırdı

İzmit Kadıköy Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde bulunan bir düğün salonunda, dayı M.Ç. geçmişe dayalı husumeti bulunan yeğeni Hakan A.(35) ile karşı karşıya geldi. Muharrem Ç., yeğeni Hakan A.'nın üzerine kurşun yağdırdı.

Defalarca ateş eden M.Ç., yeğenini boynu, göğsü ve bacağından ağır yaraladı. Olayın ardından M.Ç. olay yerinden kaçarken Hakan A. kanlar içinde yere yığıldı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Ekipleri tarafından Hakan A., Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından ameliyata alındığı öğrenilen Hakan A.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaçan dayı ise kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalandı. Emniyet güçleri olay yerinde güvenlik önlemleri alırken olay yeri inceleme ekipleri incelemede bulundu. Polisin konuya ilişkin incelemesi devam ediyor.