Düğünde kavga çıktı: Gelinin acı günü

Düğün salonunda iki taraf arasında bilinmeyen bir sebepten kavga çıktı.



Olayda bir kişi yaralandı.



Kavga nedeniyle gelinin halası Lütfiye Gökhan, fenalaşıp yere yığıldı. İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Lütfiye Gökhan ve yaralı, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.



Kalp krizi geçirdiği belirlenen Gökhan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gökhan'ın cansız bedeni otopsi için morga götürüldü.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.