Düğünde korku dolu anlar: Saçları tutuştu
Mersin'de bir düğünde yapılan meşale şovu sırasında bir kişinin saçları tutuştu. Kısa süreli paniğin yaşandığı olayda, saçları alev alan kişi alevleri eliyle söndürerek yanmaktan kurtuldu.
Mersin'de bir düğünde faciadan dönüldü.
Olay Silifke'de yaşandı.
Sosyal medyada da paylaşılan görüntülerde, düğün sırasında düzenlenen eğlencede gelin ve damat pistte oynadığı sırada köpüklü ve meşaleli şov gerçekleştirildiği anlar yer aldı.
Eğlence sırasında kafasına köpük sıkılan bir kişinin saçlarının, elde gezdirilen meşaleden sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle alev aldığı görüldü.
Kısa süreli paniğin yaşandığı olayda, saçları alev alan kişi alevleri eliyle söndürerek yanmaktan kurtuldu.
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