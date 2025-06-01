Düğünde korku dolu anlar: Saçları tutuştu

Mersin'de bir düğünde faciadan dönüldü.

Olay Silifke'de yaşandı.

Sosyal medyada da paylaşılan görüntülerde, düğün sırasında düzenlenen eğlencede gelin ve damat pistte oynadığı sırada köpüklü ve meşaleli şov gerçekleştirildiği anlar yer aldı.

Eğlence sırasında kafasına köpük sıkılan bir kişinin saçlarının, elde gezdirilen meşaleden sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle alev aldığı görüldü.

