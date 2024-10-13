Düğünde kuzenini öldüren kişi adliyeye sevk edildi

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir düğünde tüfekle havaya açarken kuzenini öldüren kişi, adliyeye sevk edildi.

Düğünde kuzenini öldüren kişi adliyeye sevk edildi


Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Saraybosna Mahallesi Erişler Sokak üzerinde bir düğünde meydana gelen olayda M.İ., havaya tüfekle ateş açtı.

M.İ.'nin (39) tüfeğinden çıkan saçmalar, amcasının oğlu olan S.İ.'nin (37) başına isabet etti. Devlet Hastanesi'ne kaldırılan S.İ. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

şüphelisi M.İ. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.İ. sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

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