Düğünde kuzenini öldüren kişi adliyeye sevk edildi



Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Saraybosna Mahallesi Erişler Sokak üzerinde bir düğünde meydana gelen olayda M.İ., havaya tüfekle ateş açtı.

M.İ.'nin (39) tüfeğinden çıkan saçmalar, amcasının oğlu olan S.İ.'nin (37) başına isabet etti. Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırılan S.İ. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Cinayet şüphelisi M.İ. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.İ. sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.